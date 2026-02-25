На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
28 людей госпіталізували внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції в розважальному закладі Львова

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей.

28 людей госпіталізували внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції в розважальному закладі Львова
Фото: Національна поліція

У Львові зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в одному з розважальних закладів міста.

Про це повідомили в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Станом на 24 лютого зареєстровано 28 випадків захворювання. Серед них - 20 дітей, віком до 15 років.

У всіх хворих симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі, підвищення температури тіла. За інформацією лікарів, стан пацієнтів оцінюється як середньої важкості.

В трьох госпіталізованих лабораторно підтверджено норовірусну інфекцію.

 Джерело інфекції та фактори передачі встановлюються. 

В поліції розслідують факт масового отруєння дітей, відкрито кримінальне провадження.

﻿
