Понад 140 бойових зіткнень відбулось на фронті цієї доби

Від початку доби 24 лютого по всій лінії фронту відбулося 143 бойових зіткнення.

Такі дані оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Росіяни завдали 48 авіаційних ударів, скинули 135 керованих авіабомб. Крім того, застосували 4315 дронів-камікадзе та здійснили 2395 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням РСЗВ. Загальна кількість боєзіткнень – сім.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вільча, Синельникове та Мала Вовча. Активних штурмових дій зараз не фіксується.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного та Курилівки. Три атаки вже відбито.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість атак окупантів у районах Шийківки, Дробишевого, Ставків, Новосергіївки та Степового. Дві штурмові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного. Одна атака продовжується.

На Краматорському напрямку агресор атакував двічі, в районі Новодмитрівки та у бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Плещіївка, Бересток, Іллінівка та Степанівка. Точиться бій.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та Гришине. Одна спроба окупантів покращити своє становище іще триває. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 11 - поранено; знищено дві одиниці автомобільного транспорту та два укриття, пошкоджено чотири гармати, чотири одиниці автомобільного транспорту та пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 152 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди. Одна з цих спроб ще триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 15 атак окупантів: у районі Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя. Чотири штурми не завершено.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував у районах Степногірська, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не фіксувалося. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.