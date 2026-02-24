США хотіли вилучити з резолюції Генасамблеї ООН пункт про територіальну цілісність України

Також Штати не хотіли бачити в тексті резолюції заклик про досягнення саме «справедливого» миру.

Генеральна Асамблея ООН не підтримала ініціативу делегації США щодо змін у тексті резолюції «Підтримка тривалого миру в Україні», пише «Укрінформ».

Штати пропонували вилучити з документа згадки про територіальну цілісність нашої держави та необхідність досягнення саме «справедливого» миру.

Проти американської пропозиції проголосували 69 країн, підтримали її лише 11 держав, а 62 — утрималися.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, виступаючи перед голосуванням, наголосила, що український проєкт резолюції базується на фундаментальних принципах Статуту ООН. За її словами, послаблення формулювань щодо суверенітету та територіальної цілісності стало б «небезпечним сигналом» про те, що базові міжнародні норми можуть бути предметом торгів.

Беца також нагадала, що заклик до всеосяжного та справедливого миру раніше вже підтримала 141 держава-член ООН.

У підсумку під час голосування за саму резолюцію США утрималися від голосування. Аналогічну позицію зайняли також Китай, Індія, Казахстан, низка африканських країн, з якими у Росії дружні стосунки.

Фото: Х/Andrii Sybiha резолюція Генасамблеї ООН «Підтримка тривалого миру в Україні»