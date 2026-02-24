FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСвіт

США хотіли вилучити з резолюції Генасамблеї ООН пункт про територіальну цілісність України

Також Штати не хотіли бачити в тексті резолюції заклик про досягнення саме «справедливого» миру.

США хотіли вилучити з резолюції Генасамблеї ООН пункт про територіальну цілісність України
Генасамблея ООН
Фото: UN у X

Генеральна Асамблея ООН не підтримала ініціативу делегації США щодо змін у тексті резолюції «Підтримка тривалого миру в Україні», пише «Укрінформ»

Штати пропонували вилучити з документа згадки про територіальну цілісність нашої держави та необхідність досягнення саме «справедливого» миру.

Проти американської пропозиції проголосували 69 країн, підтримали її лише 11 держав, а 62 — утрималися.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, виступаючи перед голосуванням, наголосила, що український проєкт резолюції базується на фундаментальних принципах Статуту ООН. За її словами, послаблення формулювань щодо суверенітету та територіальної цілісності стало б «небезпечним сигналом» про те, що базові міжнародні норми можуть бути предметом торгів.

Беца також нагадала, що заклик до всеосяжного та справедливого миру раніше вже підтримала 141 держава-член ООН.

У підсумку під час голосування за саму резолюцію США утрималися від голосування. Аналогічну позицію зайняли також Китай, Індія, Казахстан, низка африканських країн, з якими у Росії дружні стосунки.

резолюція Генасамблеї ООН «Підтримка тривалого миру в Україні»
Фото: Х/Andrii Sybiha
резолюція Генасамблеї ООН «Підтримка тривалого миру в Україні»

﻿
