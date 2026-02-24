Джонсон: Якби Україна була в НАТО, Путін не розпочав би вторгнення у 2014 році

Колишній премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає помилкою те, що Україну не прийняли до НАТО ще в 2008 році.
Про це він розповів в інтерв'ю Lb.ua.
"Я думаю, найбільша помилка була ще у 2008 році — коли Україну не взяли до НАТО. Потрібно було прийняти Україну до НАТО. І зробити це значно швидше. Якби Україна була в НАТО, Путін не розпочав би вторгнення у 2014 році", - сказав Джонсон.
Він зазначив, що НАТО "дає чіткість і простоту".
"НАТО каже: ця територія захищається 32 державами під «парасолькою» США - найбільшим військовим союзом, який коли-небудь існував. Якщо ви нападаєте на цю територію, ви вступаєте у війну з усіма 32 країнами, включно зі Сполученими Штатами", - пояснив Джонсон.
Він погодився, що не зважаючи на членство в Альянсі, деякі країни зазнавали гібридних атак з боку Росії, однак напасти на якусь із них РФ не наважилася.
"Але покажіть, коли за останні 80 років на країну НАТО було здійснено напад.... Тому й кажу: Україна мала бути частиною НАТО. Це дає чіткість прикордонній державі, якою є Україна. Проблема - у фундаментальній невизначеності... Я вважаю помилкою, коли європейські країни та США кажуть, що членство України в НАТО більше не розглядається. Це величезна помилка", - додав Джонсон.
- Головною гарантією безпеки Київ вважає вступ до НАТО, але, оскільки не всі члени Альянсу хочуть бачити там Україну, держава напрацьовується інші можливості. Зокрема, розміщення іноземного миротворчого контингенту. Україна сподівається, що це та інші заходи вбережуть від повторного нападу Росії, який вона може вчинити в разі закінчення цього етапу війни.
- Дональд Трамп казав, що Україні заради миру доведеться піти на поступки, зокрема – забути про НАТО. Але Зеленський наголошував, що Україна від НАТО ніколи не відмовиться.
- Україна вже має статус кандидата в члени НАТО, і прагнення вступу закріплене в Конституції.