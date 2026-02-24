Джонсон: Якби Україна була в НАТО, Путін не розпочав би вторгнення у 2014 році

"Якщо хтось нападає на цю територію, він вступає у війну з усіма 32 країнами Альянсу, включно зі США".

Колишній премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає помилкою те, що Україну не прийняли до НАТО ще в 2008 році.

Про це він розповів в інтерв'ю Lb.ua.

"Я думаю, найбільша помилка була ще у 2008 році — коли Україну не взяли до НАТО. Потрібно було прийняти Україну до НАТО. І зробити це значно швидше. Якби Україна була в НАТО, Путін не розпочав би вторгнення у 2014 році", - сказав Джонсон.

Він зазначив, що НАТО "дає чіткість і простоту".

"НАТО каже: ця територія захищається 32 державами під «парасолькою» США - найбільшим військовим союзом, який коли-небудь існував. Якщо ви нападаєте на цю територію, ви вступаєте у війну з усіма 32 країнами, включно зі Сполученими Штатами", - пояснив Джонсон.

Він погодився, що не зважаючи на членство в Альянсі, деякі країни зазнавали гібридних атак з боку Росії, однак напасти на якусь із них РФ не наважилася.

"Але покажіть, коли за останні 80 років на країну НАТО було здійснено напад.... Тому й кажу: Україна мала бути частиною НАТО. Це дає чіткість прикордонній державі, якою є Україна. Проблема - у фундаментальній невизначеності... Я вважаю помилкою, коли європейські країни та США кажуть, що членство України в НАТО більше не розглядається. Це величезна помилка", - додав Джонсон.