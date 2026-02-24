Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСуспільствоПодії

Секретар РНБО Умєров зустрівся із главою МЗС Туреччини

Говорили про тристоронні перемовини в Женеві.

Секретар РНБО Умєров зустрівся із главою МЗС Туреччини
Секретар РНБО Рустем Умєров і глава МЗС Туреччини Хакан Фідан
Фото: телеграм-канал Рустема Умєрова

Секретар РНБО України Рустем Умєров провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. 

За словами Умєрова, він поінформував турецьку сторону про перебіг останніх переговорів у Женеві та ознайомив із поточною безпековою ситуацією в Україні. Посадовці обговорили координацію спільних кроків, перспективи дипломатичного врегулювання і гуманітарні питання.

Секретар РНБО подякував Туреччині за України і окремо відзначив стратегічне значення рішення Анкари у 2022 році про закриття проток Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, що стало ключовим фактором безпеки в Чорноморському регіоні.

  • У січні Умєров провів робочу зустріч із головою Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином.
  • Тоді говорили про звільнення полонених: цивільних і військових.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies