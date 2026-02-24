FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Війна

Росія атакувала газовидобувний об'єкт на Харківщині

Через пошкодження роботу довелося зупинити.

Росія атакувала газовидобувний об'єкт на Харківщині
дрони, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Протягом доби 24 лютого російські війська здійснили чергову атаку на газовидобувну інфраструктуру України. 

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Цього разу під ударом опинився об’єкт у Харківській області, який ворог атакував дронами.

Внаслідок атаки є пошкодження, через що роботу об’єкта довелося зупинити. Станом на зараз на місці тривають необхідні заходи, а фахівці компанії разом із підрозділами ДСНС готуються розпочати ліквідацію наслідків обстрілів одразу після завершення повітряної тривоги, додав Корецький.

За його словами, це вже 26-та атака російських військ на об’єкти Групи Нафтогаз з початку цього року.

