Протягом доби 24 лютого російські війська здійснили чергову атаку на газовидобувну інфраструктуру України.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Цього разу під ударом опинився об’єкт у Харківській області, який ворог атакував дронами.

Внаслідок атаки є пошкодження, через що роботу об’єкта довелося зупинити. Станом на зараз на місці тривають необхідні заходи, а фахівці компанії разом із підрозділами ДСНС готуються розпочати ліквідацію наслідків обстрілів одразу після завершення повітряної тривоги, додав Корецький.

За його словами, це вже 26-та атака російських військ на об’єкти Групи Нафтогаз з початку цього року.