Ветерани зможуть вступати до лав Нацполіції без перевірки фізпідготовки, - Клименко

Верховна Рада прийняла відповідний закон.

Ветерани зможуть вступати до лав Нацполіції без перевірки фізпідготовки, - Клименко
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон №14194, який відкриває додаткові можливості для проходження служби в Національній поліції ветеранами, які отримали поранення чи інвалідність. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Це рішення - про справедливість. Чинна система добору не враховувала реальні фізичні можливості тих, хто пройшов фронт. Ми ініціювали зміни, щоб адаптувати процедури відбору без зниження вимог до безпеки та професійних стандартів, але з урахуванням індивідуальних можливостей кожного ветерана", - написав Клименко в Telegram.

Відтепер кандидати, які проходили службу в поліції, ДПСУ, органах цивільного захисту, ЗСУ та інших військових формуваннях і брали участь у бойових діях, можуть бути звільнені від проходження перевірки рівня фізичної підготовки.

"Бойовий досвід, витримка і відповідальність - цінні для системи безпеки. Так працюють і країни ЄС та НАТО. Ветеранський досвід має й надалі працювати для безпеку держави. Наше завдання - створити для цього комфортні умови", - наголосив Клименко і подякував за підтримку цієї ініціативи.

Раніше Кабмін також затвердив держпрограму "Ветеран.Робота" на 2026–2027 роки

﻿
