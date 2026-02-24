ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо екснардепа від ОПЗЖ Волошина

Його звинувачуютьу державній зраді, наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, а також в умисному неподанні декларації суб’єктом декларування, вчиненому повторно.

Завершено досудове розслідування щодо колишнього народного депутата від забороненої політичної партії ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що грудня 2022 року по лютий 2023 року, під час дії воєнного стану, депутат брав участь у телепрограмах "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ", записи яких поширювалися в YouTube.

Під час ефірів він поширював ворожу пропаганду, висловлював підтримку військово-політичному керівництву Росії. За висновками слідства, такі висловлювання сприяли інформаційно-психологічному впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Крім того, встановлено, що екснардеп, будучи суб’єктом декларування, умисно не подав передбачені законом декларації, а саме:

щорічну декларацію за 2021 рік;

щорічну декларацію за 2022 рік;

декларацію у зв’язку з припиненням діяльності за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року;

щорічну декларацію після припинення діяльності за 2023 рік.

Волошин обвинувачується у державній зраді, тобто наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), а також в умисному неподанні декларації суб’єктом декларування, вчиненому повторно (ст. 366-3 КК України).

Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Контекст

Із 24 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, за кордон втекли близько 20 народних депутатів.

У березні працівники ДБР провели обшуки у низки народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя", які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України, в тому числі – і в Волошина. У нього вилучили пістолет.

24 лютого 2023 року Верховна Рада проголосувала за три постанови про дострокове припинення повноважень Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода. За інформацією у ЗМІ, Королевська та Солод перебувають в ОАЕ. А Волошин виїхав з України ще до повномасштабного вторгнення Росії.

У 2023 році повідомлялося, що дДо суду скеровано обвинувальний акт щодо Волошина за двома статтями Кримінального кодексу - ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження). Волошину загрожує до 15 років ув’язнення.