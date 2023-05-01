​Екснардепу від ОПЗЖ Волошину загрожує 15 років тюрми за державну зраду

До суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу.

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання Олега Волошина.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що протягом 2020-2021 років Волошин активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження). Волошину загрожує до 15 років ув’язнення.

За даними контррозвідки, екснардеп цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах РФ. Перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював Кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

У своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені. Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "Л/ДНР".

Також задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

Напередодні повномасштабного вторгнення Волошин утік до Росії, де наразі переховується від правосуддя.

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада проголосувала за три постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів колишньої фракції ОПЗЖ – Волошина, Королевської та Солода.

У березні минулого року працівники ДБР провели обшуки у низки народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя", які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України, в тому числі – і в Волошина. У нього вилучили пістолет.

Також повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна РФ проти України, за кордон втекли близько 20 народних депутатів.