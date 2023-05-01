Техніку на тягачах перевозять у бік Мангушу-Бердянська.

У тимчасово окупованому Маріуполі вперше помітили переміщення російських танків Т-90. Їх на тягачах перевозять у бік Мангушу-Бердянська.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і опублікував відповідне відео.

"Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменш три тягачі перевозили танки можифікації Т-90 через центр міста в напрямок Мангуш - Бердядськ. Зберігаємо стриманий оптімізм щодо їх утілізації ночною Бердянською бавовоною", - написав він.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі другу добу фіксують рух техніки ворога з Мангуша через місто у напрямку Новоазовська. За його даними, було зафіксовано до 20 вантажівок з живою силою та боєкомплектом та до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62. А в бік Мангушу переміщують "Тигри" Росгвардії.

23 та 24 квітня також повідомлялося про надзвичайно високу активність авіації Росії.