Андрющенко заявив про "надвисоку активність" російської авіації над Маріуполем (оновлено)

За його словами, вже декілька тижнів не спостерігалося такої активності.

Надзвичайно висока активність авіації Росії спостерігається в районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що вже декілька тижнів не спостерігалося такої активності авіації над Маріуполем та районом. За його словами, особлива небезпека для жителів Дніпропетровщини та Запорізької області.

"Захід літаків в напрямку Запоріжжя-Херсон з поверненням. Головна активність з пусками ракет в напрямку Волноваха / Вугледар та Бахмут. Не нехтуйте повітряними тривогами, зокрема Запорізька та Дніпропетровська області", – підкреслив радник мера Маріуполя.

Оновлено. Активність авіації Росії ймовірно пов'язана з візитом до окупованого Маріуполя віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна.

"Часткове пояснення великої активності авіації знайдено. У Маріуполі був віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін", – написав Андрющенко.

Він додав, що метою візиту могло стати нібито створення чергового плану щодо "відновлення міста".

Нагадаємо, що 23 квітня Андрющенко вже писав, що над Маріуполем спостерігають посилену активність російської авіації.