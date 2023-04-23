Гвинтокрили летять над морем у напрямку Волноваха - Вугледар.

Над Маріуполем спостерігають посилену активність російської авіації.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знову фіксуємо посилення роботи ворожої авіації, зокрема гвинтокрилів", - написав Андрющенко.

За його словами, авіація летить переважно над морем через Новоазовський район у напрямку Волноваха - Вугледар.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що через Маріуполь рухається підкріплення для окупаційних військ у напрямку Бердянська та Волновахи. На цьому напрямку зафіксували рух особового складу та техніки ворога.