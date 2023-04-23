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Над Маріуполем посилилась активність ворожої авіації, - Андрющенко

Гвинтокрили летять над морем у напрямку Волноваха - Вугледар.

Над Маріуполем посилилась активність ворожої авіації, - Андрющенко
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

Над Маріуполем спостерігають посилену активність російської авіації.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знову фіксуємо посилення роботи ворожої авіації, зокрема гвинтокрилів", - написав Андрющенко.

За його словами, авіація летить переважно над морем через Новоазовський район у напрямку Волноваха - Вугледар.

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Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що через Маріуполь рухається підкріплення для окупаційних військ у напрямку Бердянська та Волновахи. На цьому напрямку зафіксували рух особового складу та техніки ворога.

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