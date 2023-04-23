Над Маріуполем спостерігають посилену активність російської авіації.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Знову фіксуємо посилення роботи ворожої авіації, зокрема гвинтокрилів", - написав Андрющенко.
За його словами, авіація летить переважно над морем через Новоазовський район у напрямку Волноваха - Вугледар.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що через Маріуполь рухається підкріплення для окупаційних військ у напрямку Бердянська та Волновахи. На цьому напрямку зафіксували рух особового складу та техніки ворога.