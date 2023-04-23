Водопілля йде на спад, ​аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано, - КМВА

Рівень води у Дніпрі біля моста "Метро" - на 5 см менше, ніж учора.

Рівень води у Дніпрі знижується. Станом на 10:00 23 квітня рівень води в Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Цей показник на 5 см менше, ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок", - розповів голова КМВА Сергій Попко.

Він також зазначив, що аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що на півночі країни знизився темп підняття води у річках. Станом на 22 квітня залишаються підтопленими 1 тис. 251 дворогосподарство.