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Водопілля йде на спад, ​аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано, - КМВА

Рівень води у Дніпрі біля моста "Метро" - на 5 см менше, ніж учора.

Водопілля йде на спад, ​аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано, - КМВА
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Рівень води у Дніпрі знижується. Станом на 10:00 23 квітня рівень води в Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Цей показник на 5 см менше, ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок", - розповів голова КМВА Сергій Попко.

Він також зазначив, що аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано.

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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що на півночі країни знизився темп підняття води у річках. Станом на 22 квітня залишаються підтопленими 1 тис. 251 дворогосподарство.

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