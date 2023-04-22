У Києві не виявлено аварійних підтоплень

За останні дні рівень води впав майже на 50 см.

У Києві знижується рівень води у Дніпрі, аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Станом на 9:30 22 квітня рівень води р. Дніпро біля моста "Метро" становить 9 308 см. Цей показник на 16 см менше ніж учора. Падіння рівня води в Дніпрі в межах столиці триває від початку тижня. За ці останні дні рівень води впав майже на 50 см. Продовжується пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС. В Києві, утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікувався сьогодні, 22 квітня. Поки рівень паводку на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

Нагадаємо, що 20 квітня ДСНС повідомила, що темпи підняття рівня води в річках на півночі України уповільнюються, гідрологічна ситуація контрольована.