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На Київщини знизився рівень небезпеки підтоплень

Наразі утримується затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

На Київщини знизився рівень небезпеки підтоплень
Фото: ДСНС у Telegram

Рівень небезпеки, пов’язаний із весняним водопіллям у Київській області знижений до першого – “жовтого”.

Про це повідомляє у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, 21-24 квітня на річці Дніпро у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київщини утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (перший рівень небезпеки – жовтий).

21-24 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, часткове затоплення окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області . Утримується другий рівень небезпеки – “помаранчевий”.

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Нагадаємо, станом на п’ятницю 21 квітня Черкаська та Чернігівська області вийшли з “червоної” зони небезпеки підтоплень. 

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