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У Бахмуті ворог атакує і просувається на окремих ділянках, – Маляр

Росіяни знищують вщент будинки і споруди у місті.

У Бахмуті ворог атакує і просувається на окремих ділянках, – Маляр
Бахмут
Фото: Третя окрема штурмова бригада у Facebook

У Бахмуті Донецької області російські військові просунулися на окремих ділянках фронту. У місті точаться запеклі бої.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Якщо дивитись на всю карту України, то ситуація неоднорідна і, власне, саме так її треба сприймати. Епіцентром залишається Схід. Там ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно – Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський”, – йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра оборони додала, що на більшості цих напрямків ворогу не вдається просуватися вперед.

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“Найгарячішим місцем залишається місто Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається”, – розповіла Маляр.

Окрім того, цього тижня окупанти намагалися рухатись ще по двох напрямках – Куп‘янському та Шахтарському. Але українські бійці відбили атаки і ворог не пройшов.

Росіяни продовжують обстрілювати окремі населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської областей.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Ситуація напружена, але контрольована. Рішення приймаються згідно з військовою доцільністю”, – заявила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, США ще в січні вважали, що місто Бахмут ось-ось буде захоплене російськими окупантами, проте бої тривають досі.

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