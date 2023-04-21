Росіяни вдарили артилерією по Дніпропетровській області, у Вінницькій – обстріляли обʼєкт інфраструктури, – ОВА

Ворог також бив по Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Луганській, Донецькій, Харківській, Херсонській і Запорізькій та Полтавській областях.

У Київській області нічна повітряна тривога внаслідок атаки дронів тривала більше трьох годин. Працювала протиповітряна оборона, влучань немає. Попередньо постраждалих немає, наслідків падіння уламків не зафіксовано, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській області обстрілу зазнав Новгород-Сіверський район, загорівся приватний будинок. За добу район зазнав шести обстрілів із артилерії та мінометів. Пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, комбайн. Поранено двох мешканців, одна жінка загинула.

У Сумській вночі по території Білопільської громади ворог здійснив артилерійський обстріл. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли двох прикордонних громад – Великописарівської та Білопільської. Зафіксовано 44 "прильоти" з мінометів, артилерії, гранатометів. На щастя, без наслідків.

У Запорізькій ворог здійснив 75 обстрілів по 18 мирних містах і селах, з них – три авіаційні удари, чотири атаки БПЛА, два з ракетних систем залпового вогню та 66 артилерійських обстрілів. Зруйновано 15 цивільних об'єктів: житлові будинки та квартири, господарчі споруди, гаражі, складські приміщення освітнього закладу. Під час обстрілу с. Мала Токмачка на власному подвір'ї загинули чоловік та жінка. У с. Кам'янському під час обстрілу поранення отримала місцева жителька.

У Дніпропетровській області вночі ворог обстрiляв Нiкопольський район з важкої артилерiї. Влучив по Мирiвськiй громадi. Люди не постраждали. Вчора під прицілом російської армії була Великомихайлівська громада Синельниківського району. Ворог вдарив по ній з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.

У Полтавській внаслідок нічного удару БпЛА зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури в Полтавському районі. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Вінницькій області російські боєприпаси влучили вночі по території м. Немирів Вінницького району. Виникла пожежа, станом на ранок її осередок ліквідували. За попередніми даними, без жертв.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник обстріляв населені пункти Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове. Вчора ввечері ворог з артилерії обстріляв м. Куп’янськ, пошкоджено щонайменше два приватних домоволодіння, сталися пожежі. Також ввечері ворог з артилерії обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Є пошкодження господарчих споруд. Протягом дня під мінометним та артилерійським обстрілом перебували с. Кучерівка та смт Дворічна Куп'янського району.

У Луганській минулої доби артилерійських обстрілів з боку окупантів вже вкотре зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка. Противник намагався покращити тактичне положення у районі Серебрянського лісництва, але його наступальні дії завдяки нашим бійцям успіху не принесли.

У Донецькій вночі росіяни здійснили ракетний удар по промисловій зоні Костянтинівки. Попередньо – С300. Постраждалих серед цивільних немає. Дані уточнюються. Протягом доби обстріляні: Авдіївка, Бахмут, смт Зарічне, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с. Нетайлове, Часів Яр, смт Велика Новосілка. За добу в області одна цивільна людина загинула, одна поранена.

У Миколаївській вчора тричі протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків, внаслідок чого пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Влучання зафіксовано на території об’єкта інфраструктури. Без постраждалих.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв чотири рази. Через російську агресію дві цивільні людини загинули, троє дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 52 особи. За інформацією ГШ ЗСУ в окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас, під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у російській армії.

Нагадаємо, цієї ночі захисники збили вісім російських безпілотників. Ворог випустив до 12 Shahed-136/131.