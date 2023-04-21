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​СБУ затримала двох посадовців ДСНС, які на початку війни підпалили пожежну частину на Київщині

Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

​СБУ затримала двох посадовців ДСНС, які на початку війни підпалили пожежну частину на Київщині
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки затримала двох зрадників, які на початку повномасштабного вторгнення Росії підпалили пожежно-рятувальну частину на Київщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Встановлено, що на виконання ворожої вказівки 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків. Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар. Таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів", – зазначили в СБУ.

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Крім того, фігуранти "зливали" загарбникам персональні дані учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

Саме за їх "наводкою" рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині. Потім потерпілих тримали у застінках місцевої "комендатури РФ" до звільнення регіону.

Зрадники отримували від загарбників продукти харчування та речі першої необхідності, які їм привозили до власних помешкань. Також вони мали "дозвіл" на безперешкодне пересування територією району.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

Нагадаємо, двоє колишніх співробітників СБУ допомагали ФСБ здійснювати хакерські атаки на уряд України.

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