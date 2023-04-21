Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Мінна загроза впливає на стримування наступальних дій більше, аніж мʼякі ґрунти, – Міноборони Британії

Російська пропаганда перебільшує вплив багна на стримування контрнаступу. 

Мінна загроза впливає на стримування наступальних дій більше, аніж мʼякі ґрунти, – Міноборони Британії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

З урахуванням мʼяких ґрунтів на більшості території України, сильне багно, швидше за все, уповільнює операції і захисників, і окупантів. 

Проте російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив бруду на українські сили в рамках інформаційної операції, спрямованої на підняття російського морального духу та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у твіттері.

Очікується, що стан землі покращиться найближчими тижнями. Загроза від мін, ймовірно, продовжує залишатися більш важливим фактором у обмеженні маневру учасників бойових дій на бездоріжжі.

Наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков говорив, що контрнаступ почнеться в квітні-травні та залежатиме від погодних умов. Він пояснював, що через вологу землю можна використовувати тільки гусеничну техніку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies