Мінна загроза впливає на стримування наступальних дій більше, аніж мʼякі ґрунти, – Міноборони Британії

З урахуванням мʼяких ґрунтів на більшості території України, сильне багно, швидше за все, уповільнює операції і захисників, і окупантів.

Проте російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив бруду на українські сили в рамках інформаційної операції, спрямованої на підняття російського морального духу та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у твіттері.

Очікується, що стан землі покращиться найближчими тижнями. Загроза від мін, ймовірно, продовжує залишатися більш важливим фактором у обмеженні маневру учасників бойових дій на бездоріжжі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3DOdWH0iG8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 21, 2023

Наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков говорив, що контрнаступ почнеться в квітні-травні та залежатиме від погодних умов. Він пояснював, що через вологу землю можна використовувати тільки гусеничну техніку.