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Контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками, - Резніков

Зокрема, на готовність контрнаступу впливає погода.

Контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков на танку Challenger 2
Фото: скріншот відео

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками. 

Про це міністр розповів в інтерв'ю ERR.

Відповідаючи на питання про те, коли західні танки можна буде побачити на полі бою, український міністр розповів про плани контрнаступу. 

"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо", - сказав Олексій Резніков.

Міністр порівняв західні та радянські танки як “Жигулі” та “Мерседес”. 

Він підсумував, що в цьому році будуть дуже позитивні зміни для України. Зокрема, у вигляді звільнених від окупації територій. 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський пояснив важливість оборони Бахмута: захоплення міста Путін може "продати" Заходу, Китаю і Ірану як свою перемогу. Якщо Путін відчує слабкість, він використає це для подальшого тиску. 

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