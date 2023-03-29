Контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками.

Про це міністр розповів в інтерв'ю ERR.

Відповідаючи на питання про те, коли західні танки можна буде побачити на полі бою, український міністр розповів про плани контрнаступу.

"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо", - сказав Олексій Резніков.

Міністр порівняв західні та радянські танки як “Жигулі” та “Мерседес”.

Він підсумував, що в цьому році будуть дуже позитивні зміни для України. Зокрема, у вигляді звільнених від окупації територій.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський пояснив важливість оборони Бахмута: захоплення міста Путін може "продати" Заходу, Китаю і Ірану як свою перемогу. Якщо Путін відчує слабкість, він використає це для подальшого тиску.