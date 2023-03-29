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На Черкащині скорочують комендантську годину

Її часові межі будуть такими: 00:00 - 4:00.

На Черкащині скорочують комендантську годину
Фото: 72 ОМбр

У Черкаській області з 3 квітня скорочується комендантська година.

Про це повідомив у Телеграм голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині. Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 — 4:00», — розповів Табурець.

В ОВА також нагадали, що під час комендантської години заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях — за винятком сигналу повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що в Івано-Франківській області скоротили комендантську годину. Нововведення почали діяти 29 березня.

20 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці із 26 березня. Тепер вона триває з 00:00 до 05:00.

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