Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення дружив з кадровим співробітником російської спецслужби.

Служба безпеки України заявила про викриття ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби. Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку. Для збору розвідданих російських агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.

Як зазначається, одержані відомості він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом. Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті.

Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала прикордонника, який працював на ФСБ. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії диверсій у прикордонних районах.