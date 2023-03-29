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Росія вивела у Чорне море один ракетоносій

Загальний залп становить до чотирьох ракет. 

Росія вивела у Чорне море один ракетоносій
Фото: з відкритих джерел

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожих кораблі, серед яких є носій крилатих ракет “Калібр”.

Про це повідомляє у Facebook Командування ВМС України.

“Станом на 29 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожих кораблі, з них один – носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до чотирьох ракет”, – йдеться у повідомленні.

У Чорному морі – один ворожий корабель. У Середземному морі – до 7 ворожих кораблів, з них три – носії крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 20 ракет.

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Нагадаємо, Росія зменшила кількість кораблів на бойовому чергуванні через погіршення погодних умов.

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