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Унаслідок російських обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки і дитсадок, є поранений

62-річний чоловік госпіталізований у легкому стані.

Унаслідок російських обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки і дитсадок, є поранений
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Учора ворог продовжував обстрілювати мирних людей та цивільну інфраструктуру населених пунктів Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби під ударами окупантів були Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеренарне та інші міста і села.

“Внаслідок ракетного удару по місту Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 62-річний чоловік. Він госпіталізований у легкому стані”, – розповів Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків селище Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано більше 150 ударів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 116 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог спробував просунутися вперед в районі Крохмального, але отримав відсіч та відступив з втратами.

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Нагадаємо, у Харківській області поліцейські виявили тіла двох людей, які загинули від обстрілів окупантів. 

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