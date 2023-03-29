В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
КНДР змоделювала ядерний вибух з двома балістичними ракетами (оновлено)
КНДР змоделювала ядерний вибух з двома балістичними ракетами (оновлено)
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ввечері ворог вдарив з артилерії по акваторії Очаківської громади

Ніхто не постраждав.

Учора ввечері ворог вдарив з артилерії по акваторії Очаківської громади
Фото: Анна Стешенко

Ввечері 28 березня росіяни обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 28 березня, о 21:27 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, 24 березня російські військові завдали мінометних обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківської громади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також