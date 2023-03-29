Учора ввечері ворог вдарив з артилерії по акваторії Очаківської громади

Ввечері 28 березня росіяни обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 28 березня, о 21:27 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 24 березня російські військові завдали мінометних обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману Очаківської громади.