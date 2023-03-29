Уряд зобов’язав промислові підприємства встановити системи моніторингу викидів “на трубі”

Дані про викиди від роботи власного обладнання підприємства мають передавати до Міндовкілля.

Кабінет міністрів України затвердив порядок запровадження автоматизованих систем контролю (АСК) викидів забруднюючих речовин.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурів України.

Документ передбачає обов’язок для промислових підприємств встановити системи моніторингу на своїх установках.

За їх допомогою підприємства мають проводити відповідні вимірювання, а отримані дані про викиди від роботи власного обладнання передавати до Міндовкілля.

Порядком передбачено обов’язок встановлювати АСК лише на нове обладнання. На вже діюче устаткування ця вимога не поширюється. Встановити нове обладнання необхідно упродовж 5 років після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

“Мабуть, найбільше про очікування цього рішення до війни могли б розповісти жителі та екоактивісти Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя, Харкова або будь-якого іншого українського промислового міста. Але, на жаль, зараз наша промисловість працює на чверть порівняно з довоєнним рівнем. Проте всі ми розуміємо, що Україну чекає повоєнне відновлення, і воно має відбуватися вже з новими сучасними правилами”, – прокоментував новацію міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, сьогоднішнє рішення Уряду дозволить налагодити сучасний цифровий обмін інформацією між бізнесом, державою та громадянами.

“У результаті кожен бачитиме, як те чи інше підприємство впливає на стан атмосферного повітря, чи достатні та ефективні його заходи по скороченню викидів, чи дотримується бізнес умов дозволів на викиди, а також наскільки ефективною є державна політика у цій сфері і що потрібно відкоригувати”, – зазначив Стрілець.

Нагадаємо, станом РФ завдала шкоди клімату України щонайменше на 31 млн тонн викидів парникових газів. Потенційний обсяг викидів унаслідок майбутньої відбудови інфраструктури оцінюється у 79 млн тонн.