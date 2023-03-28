Президент України передав Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя та привітав Тростянець із річницею звільнення від окупанта. Також він провів нараду з представниками місцевої влади Сумщини і Чернігівщини.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Провів нараду з командувачами, які відповідають безпосередньо за захист Сумщини й Чернігівщини. Особлива розмова – з головою прикордонної служби. Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій”, - розповів Зеленський.

Він відзначив воїнів Луганського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів, які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках. Окремо він подякував мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецьких напрямках. Також він подякував Сумському прикордонному загону.

“Сьогодні є рішення Франції – парламенту Франції, який визнав Голодомор геноцидом українського народу. Я дякую за цей принциповий і справедливий крок, за поширення історичної правди на ще одну європейську державу”, - зазначив президент.

Голова держави також подякувавав кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим.

“Зруйновані українські міста й села вздовж кордону держави-терориста, постійний шантаж Росії й погрози знищити життя ще й в інших країнах, постійна відмова від повернення справжнього миру та знущання з базових міжнародних норм – усе це достатні причини, щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу реально... Реально! Щодня здобуваючи результат для свободи. Щодня здобуваючи результат для миру. Щодня примушуючи Росію до втрат”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, парламент Словаччини висловив крайнє обурення незаконній депортації жінок і дітей, котрих окупанти силоміць вивезли на територію РФ.