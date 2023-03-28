Синод ПЦУ підкреслив неприйнятність законопроєкту про інститут “реєстрованого партнерства”

На думку ПЦУ, цей законопроєкт несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей.

Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) виступив проти законопроєкту №9103 про інститут “реєстрованого партнерства”.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

“Священний Синод прийняв Заяву, в якій підкреслив неприйнятність законопроекту № 9103 про інститут “реєстрованого партнерства” як такого, що суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки, несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки, та погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Також Синод доручив Митрополиту Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні Синод ПЦУ вирішив утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.