Федоров: перші три ударні роти дронів готові до бою

Вже сформовані три роти безпілотників, які посилять можливості українських військових на полі бою.

Про це у Телеграм повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори", - зазначив міністр.

Як повідомляється, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя. Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених.

Створено Координаційний штаб проєкту, який сприятиме розвитку ударних рот дронів. До штабу долучені Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних Сил, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо, що влада міста Житомир за кошти бюджету придбала 40 дронів, які передали українським захисникам.