Житомир передав українським захисникам 40 дронів

Влада міста Житомир за кошти бюджету придбала 40 дронів, які передали українським захисникам.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

“Вчора повернувся зі Сходу. Був у нашої 95-ки. Це справжні Герої, які тримають оборону під Кремінною. Завезли десантникам 20 дронів. Ще 20 Мавіків передали їм у Житомирі”, - написав мер.

Він зазначив, що купували дрони коштом місцевого бюджету.

Нагадаємо, Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим. Техніку придбали за кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани.