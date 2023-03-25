Головне за ніч. Субота, 25 березня

Російський штурм Бахмута на Донеччині практично зупинився. Окупанти змістили оперативний центр в Авдіївку, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що РФ практично зупинила атаку на Бахмут через крайнє виснаження російських сил. Україна також зазнала тяжких втрат під час своєї оборони.

"Росія, ймовірно, змістила свій оперативний центр на Авдіївку, на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі – у райони, де Росія, ймовірно, прагне стабілізувати свою лінію фронту", – йдеться у зведенні.

Це, на думку аналітиків, передбачає загальне повернення Росії до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на цих напрямках 59 атак противника.

РФ минулої доби завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди.

Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. Наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби, 25 березня, Збройні сили ліквідували близько 720 російських окупантів, шість танків, вертоліт, 11 бронемашин і 7 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали близько 169 890.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу, 24 березня, російські військові здійснили 67 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії і “Градів”.

“Місто Херсон ворог обстріляв сім разів. 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад”, – зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дві людини загинули, шість – отримали поранення.

Двопартійна група сенаторів закликала президента США Джо Байдена підтримати Міжнародний кримінальний суд (МКС) і надати докази російських військових злочинів.

“Минулорічна двопартійна акція Конгресу щодо посилення цієї підтримки була здійснена у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі погляди на відносини США з МКС. Проте через кілька місяців, коли МКС працює над розкриттям справ проти російських посадовців, включаючи самого Путіна, Сполучені Штати, як повідомляється, ще не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в цих переслідуваннях", - йдеться в листі.

Сенатори наголосили, що міжнародні розслідування є важливими для того, щоб Путін та його оточення знали, що відповідальність і справедливість за їхні злочини настанут. Водночас законодавці заявили, що вітають значну допомогу, надану адміністрацією для документування можливих злочинів під час війни Росії в Україні.

Лист підписали сенатори-демократи Річард Дурбін, Шелдон Вайтгаус, Роберт Менендес та Річард Блюменталь. Від республіканців підписи під зверненням до Байдена поставили Ліндсі Грем та Том Тілліс.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх з окупованих територій України на територію Росії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!