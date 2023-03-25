Росіяни практично зупинили штурм Бахмута, – Міноборони Великої Британії

Атака на місто зупинена через крайнє виснаження сил окупантів.

Бахмут у січні 2023 року. Ілюстративне фото

Російський штурм Бахмута на Донеччині практично зупинився. Окупанти змістили оперативний центр у Авдіївку.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що РФ практично зупинила атаку на Бахмут через крайнє виснаження російських сил. Україна також зазнала тяжких втрат під час своєї оборони.

Становище Росії, ймовірно, погіршилося через напруженість у відносинах між російським міністерством оборони та ПВК Вагнера.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bCnS87k1lJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 25, 2023

"Росія, ймовірно, змістила свій оперативний центр на Авдіївку, на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі – у райони, де Росія, ймовірно, прагне стабілізувати свою лінію фронту", – йдеться у зведенні.

Це на думку аналітиків передбачає загальне повернення Росії до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року.

Нагадаємо, найманці групи “Вагнера” розпочали депортацію мешканців передмістя Бахмуту Донецької області.