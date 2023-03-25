Унаслідок обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки, об’єкт інфраструктури і автівка

Люди не постраждали.

Учора ворог продовжував обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району, у Вовчанську пошкоджено щонайменше два житлові будинки, у селищі Вільча – чотири житлові будинки. У селі Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. В Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об'єкт.

У селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. У селі Першотравневе Ізюмського району обстрілами знищено гараж та приватний автомобіль. За минулу добу постраждалих від ворожих обстрілів не було.

Сьогодні, біля 8:00 ранку, у селі Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 153 одиниці вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення ворог намагався наступати в районі сіл Гряниківка та Синьківка Куп'янського району, але отримав відсіч та відступив із втратами.

Нагадаємо, у кар'єрі Харківського району вантажівка підірвалася на міні. Є постраждалі.