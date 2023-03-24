На Херсонщині поліцейські збили 5 ворожих дронів

Три дрони впали в Дніпро, ще два збили над містом.

У Бериславі Херсонської області поліцейські збили квадрокоптери, за допомогою яких російські окупанти обстрілювали місто. Всього було збито 5 дронів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Щодня ворог обстрілює районний центр та сусідні населені пункти з артилерії, танків, реактивних систем, а також БПЛА”, - розповіли в поліції.

Всі 5 дронів збили бійці зведеного загону Департаменту патрульної поліції разом зі співробітниками роти поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Три дрони впали в Дніпро, ще два збили над містом.

“Знищення усіх дронів підтвердили військові”, - підсумували в поліції.

Нагадаємо, після обіду 24 березня росіяни обстріляли село Кізомис Білозерської громади Херсонщини. Один із боєприпасів влучив у приватний будинок. Були пошкоджені дах, вікна та двері будинку. Жителька отримала поранення.