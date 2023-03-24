Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим

Один чоловік помер, чотири жінки та чоловік постраждали від талія.

Правоохоронці Київської області затримали жінку, яку підозрюють в тому, що вона отруїла талієм 38-річного мешканця Іванківського району, котрий помер у лікарні. Пізніше стало відомо ще про п’ять постраждалих від отрути.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Оперативники карного розшуку стали детальніше досліджувати ситуацію з чоловіком. Він повідомив, що 14 лютого на День святого Валентина він отримав повідомлення в месенджер від невідомого номеру про те, що його номер телефону брав участь у розіграші і він виграв відповідний приз. Через декілька днів він справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати і три шоколадки. Через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні”, - розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Подібні випадки отруєння зафіксували в лікарні Фастова, де у чотирьох жінок був підтверджений в організмі цей метал.

“2 лютого у мене був День ангела і я вирішила запросити подруг відмітити. Ми розпили бутилку рому, яку я напередодні виграла у розіграші. Через декілька днів нам всі стало погано. Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали в Київ, і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами”, - розповіла одна з потерпілих.

Як з’ясували правоохоронці, відправлення кур’єрською доставкою пляшок рому здійснювала жінка. В цей час стало відомо, що чоловік від отруєння помер від дуже високої концентрації талія.

Співробітники поліції Київщини підозрюють у отруєннях жінку, котра 20 років тому “мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, але сімейне життя не склалося”.

“Вони прийшли до мене і повідомили, що Леся вагітна і треба гроші на аборт. Я казала женіться, але вона не захотіла, побоялась батьків”, - розповіла мати померлого чоловіка.

Слідство встановило, що чоловік однієї з чотирьох отруєних жінок мав колись стосунки з цією жінкою, і в серпні минулого року вона намагалася отруїти його таким способом.Ймовірно, тоді доза талію була мала.

Під час обшуку у помешканні 35-річної зловмисниці було виявлено і вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами та речі, у яких вона купляла “подарунки”.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Поліцейські затримали жінку,вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі повідомили жінці про підозру, їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Тепер жінку перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Нагадаємо, найстарший суддя Верховного суду Норвегії, 67-річний Єнс Едвін Скогхой звинуватив свою дружину з України у спробі його отруєння через фінансові причини.