У Броварському районі лунатимуть вибухи – будуть знищувати ВНП

Звуки вибухів можна буде почути у деяких громадах.

Сьогодні у Броварському районі Київської області відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

“Сьогодні, 23 березня, на території Броварського району відбуватиметься ліквідація ВНП. Через це в деяких громадах може бути чутно звуки вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні створили інтерактивну мапу мінної небезпеки. На мапі позначено місця, де вже виявлені або ймовірно перебувають вибухонебезпечні предмети.