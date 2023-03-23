У Броварському районі лунатимуть вибухи – будуть знищувати ВНП

Сьогодні у Броварському районі Київської області відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.
“Сьогодні, 23 березня, на території Броварського району відбуватиметься ліквідація ВНП. Через це в деяких громадах може бути чутно звуки вибухів”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні створили інтерактивну мапу мінної небезпеки. На мапі позначено місця, де вже виявлені або ймовірно перебувають вибухонебезпечні предмети.