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Зеленський прибув на Херсонщину і пообіцяв місцевим мешканцям швидку відбудову

Зокрема, під час візиту президент обговорив ситуацію із забезпеченням електроенергією населених пунктів Херсонщини.

Зеленський прибув на Херсонщину і пообіцяв місцевим мешканцям швидку відбудову
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прибув на Херсонщину і пообіцяв місцевим мешканцям швидку відбудову. 

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Зараз тут триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія, люди повертаються”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Зеленський та представники Офісу президента оглянули Пункт Незламності та один із мобільних будинків, які встановлений у селі. 

Президент поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. 

“Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів”, - зазначив він.

Крім того, делегація відвідала один із енергетичних об’єктів Херсонської області. Зокрема, під час візиту президент обговорив ситуацію із забезпеченням електроенергією населених пунктів Херсонщини. 

Також президент провів координаційну нараду щодо ситуації на Херсонщині, на якій обговорили актуальну безпекову ситуацію, відбудову пошкодженої інфраструктури області, розмінування деокупованих територій, відновлення електромереж.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку. Президент вручив захисникам нагороди.

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