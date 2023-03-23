ЗСУ намагаються зачистити тридцятикілометрову зону на лівому березі Херсонщини, - Гуменюк

Керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники роблять все можливе, аби на Херсонщині очистити від загарбників 20-30 кілометрову зону на Лівобережжі.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Поки що ми працюємо над тим, щоб ворог відчував нашу присутність, наш тиск. Зокрема, в рамках контрбатарейного протистояння ми намагаємося вичищати в 20-30 км на лівому березі. Це досить непроста робота і ускладняється вона тим, що ворог постійно ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи і своє базування техніки в дворах місцевих мешканців за житловими будинками”, - повідомила Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, водночас робота Сил оборони досить результативна. Зокрема, кількість обстрілів з боку Кінбурнської коси суттєво зменшилась, адже було уражено пункт постачання і складування боєприпасів.

Речниця також розповіла, що зараз ворог не має потужної підтримки, і навіть пересування суходолом для нього ускладнене, оскільки Сили оборони намагаються тримати під вогневим контролем той перешийок, який пов’язує материкову частину Лівобережжя з Кінбурнським півостровом.

Крім того, Гуменюк додала, що, на жаль, ворог продовжує обстрілювати Херсон і його передмістя.

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, Росія обстріляла лікарню в Херсоні. Про поранених у ОВА не повідомляли.