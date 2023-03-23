Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ намагаються зачистити тридцятикілометрову зону на лівому березі Херсонщини, - Гуменюк

Це непросте завдання, бо ворог постійно ховається за мирними мешканцями.

ЗСУ намагаються зачистити тридцятикілометрову зону на лівому березі Херсонщини, - Гуменюк
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники роблять все можливе, аби на Херсонщині очистити від загарбників 20-30 кілометрову зону на Лівобережжі.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Поки що ми працюємо над тим, щоб ворог відчував нашу присутність, наш тиск. Зокрема, в рамках контрбатарейного протистояння ми намагаємося вичищати в 20-30 км на лівому березі. Це досить непроста робота і ускладняється вона тим, що ворог постійно ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи і своє базування техніки в дворах місцевих мешканців за житловими будинками”, - повідомила Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. 

За її словами, водночас робота Сил оборони досить результативна. Зокрема, кількість обстрілів з боку Кінбурнської коси суттєво зменшилась, адже було уражено пункт постачання і складування боєприпасів. 

Речниця також розповіла, що зараз ворог не має потужної підтримки, і навіть пересування суходолом для нього ускладнене, оскільки Сили оборони намагаються тримати під вогневим контролем той перешийок, який пов’язує материкову частину Лівобережжя з Кінбурнським півостровом.

Крім того, Гуменюк додала, що, на жаль, ворог продовжує обстрілювати Херсон і його передмістя.

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, Росія обстріляла лікарню в Херсоні. Про поранених у ОВА не повідомляли. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також