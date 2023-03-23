Нідерланди відправлять 60 інструкторів для навчання українських бійців у Німеччині

Мета – цього року навчити 30 000 українських солдатів.

Нідерланди відправлять до Німеччини ще 60 інструкторів для навчання українських військових.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

“Нідерланди відправляють до Німеччини 60 додаткових військових для навчання українських військових”, - написала вона.

Кайса Оллонґрен зазначила, що це є доповненням до 230 військовослужбовців, яких Міністерство оборони нещодавно надало для участі в навчальній місії ЄС.

Також міністр оборони Нідерландів повідомила, що мета – цього року навчити 30 000 українських солдатів.

Nederland stuurt 60 extra militairen naar Duitsland om Oekraïense militairen te trainen. Deze bijdrage komt bovenop de 230 militairen die Defensie onlangs beschikbaar stelde voor de EU trainingsmissie. Doel is om met Europese collega’s dit jaar 30.000 🇺🇦 militairen op te leiden. — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) March 22, 2023

Нагадаємо, Нідерланди у 2025 році передадуть Україні два кораблі-міношукачі для охорони торгових шляхів у морі. У другій половині цього року країна почне навчати українських військових для роботи на таких кораблях.