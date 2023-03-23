Крім того, наразі ведуться роботи ще на двох мостах і один - в планах на майбутнє.

На Миколаївщині вже відбудували шість мостів та забезпечили тимчасовий проїзд ще на шести.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“На зараз вже відбудовано шість мостів та забезпечено тимчасовий проїзд ще на шести. Крім того, наразі ведуться роботи ще на двох та один міст в планах на майбутнє”, - йдеться в повідомленні.

Віталій Кім зауважив, що все це стало можливо завдяки співпраці Миколаївської ОВА з Державною спеціальною службою транспорту, Службою автомобільних доріг у Миколаївській області, Управлінням каналів річки Інгулець та фандрейзинговою платформою United24.

Нагадаємо, на Миколаївщині почали розмінування сільгоспземель. Миколаївщина стала першим регіоном, де почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель.