Росіяни вивели три носії "Калібрів" у Чорне море на чергування, - ВМС ЗСУ

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, у Середземному - сім.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет.

Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, у Середземному - сім, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 12 суден, з них два йшли з Босфору, а в бік Чорного - 37 суден, з них десять продовжили рух у напрямку Босфору.

Нагадаємо, 16 березня росяни збільшили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до 5, однак згодом воно скорочувалося: 17 березня - 4, 18 березня - 3, 19 березня - 2 кораблі-ракетоносії. 20 березня окупанти прибрали всі носії "Калібрів" із чергування в акваторії, наступного дня їх також не було.

Станом на ранок 22 березня у Чорному морі перебували 13 ворожих кораблів, серед них – два ракетоносії.

20 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що вибух у Джанкої знищив крилаті ракети "Калібр" під час їх транспортування залізницею.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження таких ракет - понад 2 500 км по наземних цілях і понад 375 км по морських.