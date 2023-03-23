На війні в Україні загинув доброволець із Нової Зеландії

На війні проти Росії загинув колишній військовий Нової Зеландії Кейн Те Тай. Він воював в Україні з травня 2022, пише The Guardian.
Кейн Те Тай у своїх соцмережах активно висвітлював боротьбу України. Його загибель підтвердили в міністерстві закордонних справ.
Він став уже третім громадянином Нової Зеландії, убитим російськими військами.
"Для багатьох у Новій Зеландії Те Тай був обличчям неофіційної участі країни у війні в Україні. Він збирав кошти на обладнання та брав інтерв’ю для новин, перш ніж покинути Нову Зеландію в травні 2022 року, і документував свою дружбу, битви та повсякденне життя в Instagram і Facebook", – зазначили журналісти.
Те Тай протягом майже десяти років був військовим Нової Зеландії. Потім став співзасновником благодійної організації з програми ментального здоровʼя ветеранів.
Служив у Афганістані. В Україні доєднався до Інтернаціонального легіону.
Тренував групу інших добровольців поблизу Вугледара.