Основними силами Росії на Бахмутському напрямку є найманці "Вагнера", але вони втрачають значні сили і видихаються, – Сирський

Командувач Сухопутних військ заявив, що зовсім скоро сили оборони скористаються цією нагодою, як під Києвом, Харковом, Балаклією та Купʼянськом.

Росія не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут. Вона не рахується з втратами ні в живій силі, ні в техніці.

Основними силами ворога за цим напрямком є найманці групи “Вагнера”. Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються, заявив командучач Сухопутних військ України Олександр Сирський.

“Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом. Під безперервним вогнем артилерії, авіації противника наші воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад котрі зараз боронять нашу Батьківщину на сході країни”, – цитує Сирського міністерство оборони в Telegram.

Нагадаємо, що більш ніж два місяці тому ворог посилив атаки на Бахмут, прагнучи повністю захопити це місто. Населений пункт і до цього був однією з найгарячіших ділянок фронту.

На Бахмут Москва перекинула найбільш підготовлених найманів "Вагнера". Цього тижня Генеральний штаб ЗСУ вперше повідомив, що Росія втрачає наступальний потенціал на Бахмутському напрямку.