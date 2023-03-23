Росіяни переорієнтують напрямки своїх ударів по Україні, - розвідка

Енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, концентрація наших військ і логістика.

Російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів по Україні. Енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, концентрація наших військ і логістика.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації", - нагадав Скібіцький.

Він наголосив, що кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему.

"Це - завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів", - зазначив Скібіцький.

За його словами, удари по нафтобазах підтвердили, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які необхідні для успішного ведення бойових дій.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні - ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", - пояснив Скібіцький.

Разом з тим він не виключає того, що мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди, як про це раніше говорили в Повітряних силах.

"Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде Російська Федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну", - додає Скібіцький.

Нагадаємо, Росія не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

Окупанти продовжують застосовувати тактику терору цивільного населення, обстрілюєють населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури