Візит Сі Цзіньпіна до Росії не вплинув на бажання Путіна вбивати українців, - Білий дім

Путін і Сі виступили із заявами про пошук "мирних рішень", а вже наступного дня Росія запускала ракети по мирних містах України.

Повітряні удари, яких Росія завдала по містах України в середу, свідчать про те, що візит Сі Цзіньпіна до Москви та його заяви про мир жодним ніяк не змінили бажання Володимира Путіна вбивати українців.

Про це заявив на брифінгу координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу", - сказав він.

Кірбі назвав "іронічним" той факт, що напередодні Путін і Сі виступили із заявами про необхідність зберігати суверенітет і дотримуватися Статуту ООН, а також про пошук "мирних рішень" та припинення бойових дій. А вже наступного дня Росія запускала безпілотники та крилаті ракети по мирних містах України, вбиваючи цивільних.

"Тож, він (Путін, - ред.) точно не змінив своєї тактики після цієї «високої» риторики про мир і припинення бойових дій", - зазначив Кірбі.

Стосовно позиції Китаю, він зауважив, що Штати негативно ставляться до будь-яких зусиль полегшити міжнародну ізоляцію Путіна та його режиму.

"Ми не підтримуємо жодних спроб зміцнити його економіку чи зробити її здоровішою", - наголосив представник Білого дому.

Нагадаємо, в річницю нападу Росії на Україну МЗС Китаю опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи” з 12 пунктів. У документі йдеться про "повагу до суверенітету всіх країн", "відмову від менталітету холодної війни", "припинення бойових дій" та "припинення односторонніх санкцій".

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що якщо "мирний план" Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу.

Докладніше про візит китайського лідера в Росію читайте в матеріалі LB.ua "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Кремля щодо України".