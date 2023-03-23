Парламент Швеції схвалив закон, який дозволить приєднатися до НАТО якнайшвидше

Парламент Швеції ухвалив законодавчі поправки, щоб дозволити найбільшій скандинавській країні приєднатися до альянсу НАТО якнайшвидше, навіть після того, як терміни її вступу були поставлені під сумнів.

Про це пише Bloomberg.

Під час голосування в Стокгольмі в середу законодавці проголосували 269 проти 37, жоден депутат не утримався. Поправки прокладуть Швеції шлях до членства в Організації Північноатлантичного договору, у той час коли її заявку загальмували Угорщина та Туреччина.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинувачує Швецію в недостатніх зусиллях для боротьби з групами, які турки називають терористичними. З боку союзників по НАТО чинився значний тиск, щоб членство Швеції було ратифіковано до Вільнюського саміту в липні.

Країна та її північний сусід Фінляндія, яка також тривалий час виключається з НАТО, подали свої заявки разом, сподіваючись на спільний вступ країн. Надії на паралельний процес вступу були розвіяні минулого тижня рішенням Ердогана доручити законодавцям ратифікувати фінську заявку самостійно. Деякі аналітики спекулюють, чи не призведе це до зниження підтримки вступу серед шведів.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року спонукало Швецію змінити свою позицію щодо НАТО після того, як вона протягом десятиліть вирішувала не входити в альянс.

Червнева угода, яка проклала шлях для запрошення Швеції та Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору, включала зобов’язання північних країн уникати ембарго на постачання зброї Туреччині та робити більше для боротьби з тероризмом. Однак відтоді відносини між Анкарою та Стокгольмом погіршилися, оскільки Туреччина звинуватила Швецію в тому, що вона недостатньо робить для придушення груп, які вона називає терористичними.

Переговори зайшли в глухий кут на початку цього року після того, як опудало Ердогана повісили на ліхтарний стовп у Стокгольмі, а датсько-шведський ультраправий активіст спалив Коран біля турецького посольства.

Тоді як Швеція з того часу перейшла до запровадження жорсткішого антитерористичного законодавства і запобігла щонайменше двом спробам спалення Корану, Ердоган продовжував пов’язувати ратифікацію Швецією з “конкретними кроками”, здійсненими країною.

Раніше президент Туреччини також повторив свою вимогу до Швеції видати людей, яких Туреччина називає терористами. “Швеція розкрила обійми терористам. Ми дали їм список із приблизно 120 терористів і попросили вислати їх до Туреччини”, – сказав він.

Верховний суд Швеції, який приймає рішення щодо запитів про екстрадицію, відхилив кілька апеляцій Туреччини на різних підставах, зокрема через ризик переслідування.