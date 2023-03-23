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Анджей Дуда повідомив угорській колезі про важливість вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Також президенти обговорили безпекову ситуацію в регіоні.

Анджей Дуда повідомив угорській колезі про важливість вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
Президент Польщі Анджей Дуда виступає з заявою в Президентському палаці у Варшаві, 13 лютого 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався із президенткою Угорщини Каталін Новак.

Про це повідомила пресслужба Канцелярії президента Польщі.

“Основними темами переговорів стали двосторонні відносини, безпекова ситуація в регіоні та вступ Фінляндії та Швеції до НАТО”, - йдеться у повідомленні.

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Анджей Дуда зазначив, що швидке приєднання Швеції та Фінляндії до структур Альянсу є запорукою підвищення безпеки регіону.

Нагадаємо, у парламенті Угорщини призначили голосування щодо розширення НАТО на 31 березня.

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