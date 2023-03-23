Анджей Дуда повідомив угорській колезі про важливість вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Також президенти обговорили безпекову ситуацію в регіоні.

Президент Польщі Анджей Дуда виступає з заявою в Президентському палаці у Варшаві, 13 лютого 2023 р.

Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався із президенткою Угорщини Каталін Новак.

Про це повідомила пресслужба Канцелярії президента Польщі.

“Основними темами переговорів стали двосторонні відносини, безпекова ситуація в регіоні та вступ Фінляндії та Швеції до НАТО”, - йдеться у повідомленні.

Анджей Дуда зазначив, що швидке приєднання Швеції та Фінляндії до структур Альянсу є запорукою підвищення безпеки регіону.

Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, odbyła się na prośbę strony węgierskiej rozmowa telefoniczna Prezydenta @AndrzejDuda z Prezydent 🇭🇺 @KatalinNovakMP. pic.twitter.com/E03g5w00UX — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 23, 2023

Нагадаємо, у парламенті Угорщини призначили голосування щодо розширення НАТО на 31 березня.