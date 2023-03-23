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Іспанія надішле Україні партію сучасних бойових танків до кінця наступного тижня

Шість одиниць Leopard 2A4 проходять останні перевірки на півдні Іспанії.

Іспанія надішле Україні партію сучасних бойових танків до кінця наступного тижня
Українські військові проходять навчання на іспанських танках Leopard 2A4, які будуть відправлені в Україну, на військовій базі С
Фото: EPA/UPG

Іспанія відправить в Україну першу партію сучасних бойових танків Leopard 2A4 до кінця наступного тижня, передає CNN.

Це станеться після того, як шість одиниць техніки пройдуть останні випробування у польових умовах, які тривають неподалік від міста Севілья на півдні Іспанії.

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала збройовий завод, де тривають випробування, та зазначила, що ще чотири танки Leopard, призначені для України, незабаром прибудуть туди для огляду.

Раніше іспанське Міноборони повідомило, що перша група українських військовослужбовців, яка навчатиметься управляти іспанськими танками, завершує навчання на військовій базі на півночі Іспанії.

Нагадаємо, нещодавно українські військові закінчили навчання на танках Leopard в Іспанії. Підготовку пройшли 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес схвалила приєднання країни до проєкту спільного придбання боєприпасів для України.

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