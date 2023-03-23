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Шалленберґ заявив, що РФ лишатиметься важливою для Європи, а Достоєвський – частина європейської культури

Він сказав, що оманливо думати про повне роззʼєднання з росіянами в усіх сферах. 

Шалленберґ заявив, що РФ лишатиметься важливою для Європи, а Достоєвський – частина європейської культури
Александр Шалленберг
Фото: Österreichisches Außenministerium у Facebook

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ заявив, що Росія залишатиметься "важливою" для Європи. У інтервʼю Reuters він також сказав, що російські письменники Фьодор Достоєвський та композитор Петро Чайковський є важливою частиною європейської культури.

Шалленберґ у спілкуванні з журналістами виступив на захист австрійського банку Raiffeisen Bank International, що продовжує працювати в Росії, кажучи, що було нерозумно виділяти кредитора для ведення бізнесу в РФ тоді як багато інших західних фірм робили те саме. Він додав, що 91% західних компаній залишилися в Росії.  

"Думати, що Росії більше не буде і ми можемо роз’єднатися в усіх сферах, – це омана", – сказав Шалленберґ Reuters, додавши, що хоча Австрія послабить зв’язки, це "не може статися миттєво".

Австрійський міністр у своїх роздумах про Росію додав, що "Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Вона й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі". 

Нагадаємо, Австрія разом із домовилися не постачати Україні озброєння. Австрійський президент пояснював, що країна не може постачати Україні озброєння зокрема через зафіксований у конституції нейтральний статус, а також через те, що вона занедбала свій оборонний потенціал. 

При цьому Відень надає гуманітарну допомогу українцям, а також долучився до коаліції зі створення спецтрибуналу проти Росії. 

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