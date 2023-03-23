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Борису Джонсону загрожує офіційна догана у справі “карантинних вечірок”

Парламентський Комітет привілеїв має відзвітувати про своє рішення після Великодня 17 квітня.

Борису Джонсону загрожує офіційна догана у справі “карантинних вечірок”
Фото: ЕРА/UPG

Колишньому очільнику британського уряду Борису Джонсону загрожує офіційна догана за необачне введення парламенту в оману. Депутати, які розслідували скандал Partygate, засудили його “надумані” пояснення та припустили, що він неправильно витлумачив вказівки щодо ковідних обмежень.

Про це пише The Guardian.

Експрем'єр “далі бореться за свою політичну кар’єру” після трьохгоднної доказової сесії у Комітеті привілеїв, під час якої він неодноразово стверджував, що вечірки на Даунінг стріт, 10 (резеденція британських прем’єрів, - ред.), з алкоголем і невеликою соціальною дистанцією, були “необхідними” для робочих цілей.

Джонсон, зокрема, назвав численні заходи під час карантину “суттєвими”, включно з тими, де "він був зображений, піднімаючи келих на прощання”. Водночас він визнав, що правила соціального дистанціювання таки були порушені. “Я не збираюся прикидатися, що їх жорстко дотримувалися”, – сказав експрем’єр.

Він стверджував, що докази, зібрані від урядових чиновників, “переконливо” показують, що він не навмисно вводив парламент в оману. Його помічники “неодноразово” запевняли його, що жодні правила – на відміну від інструкцій щодо коронавірусу – не були порушені.

Гаррієт Гарман, голова комітету, висловила занепокоєння “ненадуманою природою” отриманих ним запевнень, що заходи відбувалися згідно з правилами.

Бернард Дженкін, старший депутат від консерваторів у комітеті, сказав йому, що міжпартійна група депутатів не погоджується з його тлумаченням правил. “В інструкціях не сказано, що ви можете влаштувати вечірку подяки з безліччю людей у кімнаті”, – додав він. 

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Комітет має відзвітувати про своє рішення після Великодня 17 квітня.

Якщо комітет вирішить, що Джонсон “необережно” ввів депутатів в оману, йому загрожує відсторонення від парламенту. Відсторонення від посади на 10 або більше днів ініціює петицію про відкликання, яка може призвести до повторних виборів на його посаду в західному Лондоні.

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